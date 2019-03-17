إغلاق مطار دنيدن في نيوزيلندا بعد العثور على “طرد مشبوه”

الخليج - واس

أعلنت السلطات النيوزيلندية الأحد أنها أقفلت مطار دنيدن بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك بعد يومين على المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقالت الشرطة في بيان “إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر”، مضيفة “عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد”.