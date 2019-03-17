ضبط شابين تباهيا بحمل أسلحة نارية بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطِنَينْ/ في العقد الثاني من العمر)، وقد اتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.
وقال أن شرطة منطقة الرياض تحذر من مغبة التهاون في ذلك خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وتؤكد في الوقت ذاته مضي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها سعياً لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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