قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي #القدس وبيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي القدس، وبيت لحم. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس، بينهم أمين سر إقليم حركة، فيما اعتقلت مواطن فلسطيني من قرية الخضر ببيت لحم.

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