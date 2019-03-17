- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
قُتل وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم أحد قادة المسلحين، في انفجارين منفصلين بإقليمي قندهار وهلمند جنوب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.
وقال قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان: “إن أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم قائد شرطة قُتلوا في انفجار بمنطقة أرغاب”.
وأضاف الجنرال، أن الانفجار وقع الليلة الماضية، وكان شيخ قبلي محلي من بين هؤلاء القتلى.
من جهة أخرى، ذكر مكتب حاكم إقليم هلمند في بيان، أن أحد قادة المسلحين، يدعى قدرة الله مجاهد، قُتل في انفجار، وقع الليلة الماضية. غير أن مسؤولاً آخر، ذكر أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار، الذي في مدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 8 أشخاص في إنفجارين جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.