الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على #الباحة حتتى هذا الموعد

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

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