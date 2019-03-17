انت الان تتابع إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات الجزائر
قال نور الدين لعراجي، رئيس تحرير جريدة الشعب الجزائرية، اليوم السبت، إن الشعب الجزائري منح العالم درسا جديدا في التظاهرات السلمية، مضيفًا أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل كامل. وكشف "لعراجي" عن جلسات خاصة عقدت بالأمس لبعض القيادات مع أطراف من الدولة، لبحث تشكيل الحكومة التي يرأسها الوزير نور الدين بدوي، المكلف منذ أسبوع، مشيرا إلى أن المصادر أكدت أن الحكومة ستشمل بعض الشخصيات التي كانت وراء الحراك السياسي، ومنهم بعض الشخصيات الوطنية، حيث تضم الحكومة الجديدة أطباء وأساتذة جامعة وشخصيات غير حزبية وإعلامية، والمجتمع المدني.
وأكد نور الدين لعراجي أن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها تسيير الأعمال، حتى انعقاد الندوة الوطنية التي أعلن عنها، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وفقا لسبوتنيك. وتابع أن "جمعة الأمس عبرت عن إصرار الشارع على رحيل النظام بالكامل، وأن الاعتقالات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، جرت بحق بعض الأشخاص الذين حاولوا
وأكد نور الدين لعراجي أن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها تسيير الأعمال، حتى انعقاد الندوة الوطنية التي أعلن عنها، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وفقا لسبوتنيك.
وتابع أن "جمعة الأمس عبرت عن إصرار الشارع على رحيل النظام بالكامل، وأن الاعتقالات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، جرت بحق بعض الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات الغير، ومعظمهم من مدمني المواد المخدرة، خاصة أن القانون الجزائري يجرّم مثل هذه الأفعال".
وشدد لعراجي على أن الشارع الجزائري أكد عدم وجود أي إملاءات من أي دولة أجنبية، كما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التحذير من مغبّة الانفلات الأمني، وهو ما برهن عليه رجال الأمن في الجزائر بحمايتهم للتظاهرات، وكذلك الشعب الذي حرص على سلميتها.
اقرأ أيضًا: «انتهت اللعبة».. ضربتان لبوتفليقة مع اختلاف الشعارات
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.