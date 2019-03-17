انت الان تتابع إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات الجزائر

قال نور الدين لعراجي، رئيس تحرير جريدة الشعب الجزائرية، اليوم السبت، إن الشعب الجزائري منح العالم درسا جديدا في التظاهرات السلمية، مضيفًا أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل كامل. وكشف "لعراجي" عن جلسات خاصة عقدت بالأمس لبعض القيادات مع أطراف من الدولة، لبحث تشكيل الحكومة التي يرأسها الوزير نور الدين بدوي، المكلف منذ أسبوع، مشيرا إلى أن المصادر أكدت أن الحكومة ستشمل بعض الشخصيات التي كانت وراء الحراك السياسي، ومنهم بعض الشخصيات الوطنية، حيث تضم الحكومة الجديدة أطباء وأساتذة جامعة وشخصيات غير حزبية وإعلامية، والمجتمع المدني.

وأكد نور الدين لعراجي أن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها تسيير الأعمال، حتى انعقاد الندوة الوطنية التي أعلن عنها، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وفقا لسبوتنيك. وتابع أن "جمعة الأمس عبرت عن إصرار الشارع على رحيل النظام بالكامل، وأن الاعتقالات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، جرت بحق بعض الأشخاص الذين حاولوا

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