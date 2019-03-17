فيضانات وسيول وانهيارات أرضية.. هكذا تقسو الطبيعة على إندونيسيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي بمقتل قرابة 50 شخصا، كما تضررت عشرات المنازل، مرجحين زيادة عدد الضحايا.

وفي الساعات الأخيرة، لقي خمسون شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 21 جراء سيول وانهيارات أرضية في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا، وقال مسؤول في وكالة مكافحة الكوارث إن منطقة "سين تاني" القريبة من "جايا بورا" عاصمة الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس السبت.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو أن السيول ألحقت أضرارا بما لا يقل عن تسعة منازل وجسرين، وأضاف أن فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى كل المناطق المتضررة، ورجح المتحدث أن يزداد عدد ضحايا الفيضانات، في وقت تحاول فيه السلطات إجلاء الناس من المناطق المتضررة.

وذكر بيان للوكالة أن مياه الفيضانات انحسرت تاركة الطين والمواد التي حملتها السيول، وأضاف أن أكثر من 120 من السكان لاذوا بمكاتب حكومية بعدما اجتاحت السيول منازلهم، وأضاف المتحدث باسم الوكالة أن السلطات تقدم المساعدة للمشردين بدعم من الصليب الأحمر ومتطوعين.

وحذر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الحكومة المحلية في إقليم بابوا من فيضانات محتملة جراء إزالة الأشجار في الجبال المحيطة بمنطقة سين تاني.

Advertisements

وكانت فيضانات وانزلاقات تربة وقعت في إندونيسيا في يناير الماضي، قد أودت بحياة سبعين شخصا على الأقل، إثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تشهد العديد من الفيضانات، خصوصا خلال الأشهر الماطرة التي تمتد بين شهري أكتوبر وأبريل من كل عام.