بأسلحة جديدة.. هكذا سيستهدف الحوثي الإمارات والسعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تهديد جديد شنته مليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات، على خلفية توتر بين الجانبين بسبب اختراق الهدنة التي أقرت قبل أسابيع.

ومنذ وقت طويل يعد التحالف العربي، والحوثي خصمين إقليميين في الشرق الأوسط، لكن حدة التوترات بينهما زادت في الآونة الأخيرة.

التهديدات الحوثية، جاءت في الساعات الأخيرة، لتضع منطقة الشرق الأوسط أمام فوهة بركان، بموجبه ربما تتغير حسابات الدول في المنطقة التي تعاني الحرب منذ سنوات.

ومؤخرا، هددت مليشيا الحوثي اليمنية، باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، قوله: "أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو"، مضيفاً: إن "دخول أسلحة جديدة كسلاح الجو المسير في المعركة، عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".

وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكداً إتمام "إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".

وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقاً للوكالة الفرنسية.

وسبق أن استهدف الحوثيون مدناً سعودية حدودية، وكذلك مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.

الناشط السياسي اليمني عبد العزيز العريقان قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن التهديدات الحوثية للإمارات جاءت بعد تقهقر الجماعة المتمردة في مناطق كثيرة، آخرها في تعز والحديدة، مضيفا أن التحالف العربي لن يوقف عملياته في تلك المناطق.

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وأوضح: المدن الإماراتية محمية بشكل كبير بمضادات للصواريخ، لكن أيضا إذا ما قصف الحوثي مدن إماراتية، فإن الأمر لن يكون سهلا على الإمارات، خصوصا من النواحي الاقتصادية، والتي تعتمد عليها الإمارات بشكل كبير.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدن اليمن بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من عامين، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، بحجة دعم حكومة هادي.

ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب قرابة عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.