أ ش أ

أجرى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف اتصالا هاتفيا بالجريحين العراقيين أديب سامى وحازم عبدالكريم اللذين أصيبا بالهجوم على المسجدين فى نيوزيلندا، للاطمئنان على صحتهما، والوقوف على احتياجتهما.

وأفادت قناة (الإخبارية) العراقية بأن وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم كان قد وجه السفارة العراقية فى أستراليا بإرسال وفد دبلوماسى إلى نيوزيلندا، للاطلاع عن كثب على أوضاع العراقيين وتقديم المساعدة المباشرة لهم.

يذكر أن مسلحا أستراليا يدعى برينتون تارانت يبلغ من العمر 28 عاما، اقتحم مسجدين بنيوزيلندا أول أمس الجمعة، وقتل العشرات من المصلين وأصاب آخرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تجرى اتصالا هاتفيا بمصابين من رعاياها فى هجوم نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.