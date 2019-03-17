دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وجود تحرك إقليمي ودولي لمطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص ومساءلة المسئولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية .

جاء ذلك خلال كلمة الامانة العامة للجامعة العربية التي القاها المستشار منير الفاسي مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية، اليوم الأحد، خلال أعمال ندوة عربية إقليمية حول موضوع “الحق في السكن اللائق: أفضل الممارسات – أبرز التحديات” بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الفاسي إن الشعب الفلسطيني لا يزال يقبع تحت الاحتلال الذي لا يتوانى بسياساته الاستيطانية التوسعية في هدم المنازل وحرمان نساء واطفال من سقف وجدران تحميهم من بشاعة الاحتلال وقسوة الطبيعة .

وأكد الفاسي أن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة لمجال الإسكان لا سيما من خلال سن استراتيجيات وخطط عمل ابرزها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال عقد شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة أبرزها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأيضا من خلال تشجيع تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الإسكان .

ودعا الفاسي الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة المصادقة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.