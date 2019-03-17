هذا الموضوع مشكلات جديدة ظهرت بمجموعة Galaxy S10 تتعلق بتقنية اللمس والبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.
وفقًا لمنشور ظهر على موقع Reddit ومنتدى Samsung U.S، فقد اشتكي بعض مستخدمي مجموعة Galaxy S10 من وجود مشكلات من بينها مشكلة متعلقة بتقنية اللمس، إذ ورد أنها لا تعمل بشكل صحيح.
ويتمثل العيب الوارد بتقنية اللمس في وظيفة “حظر اللمسات الغير مقصودة” والتي من المفترض أن تقوم بإغلاق الشاشة عندما يكون الهاتف في مكان مظلم، مثل جيب المستخدم أو الحقيبة.
وحسبما ورد، فإن المشكلة الناجمة عن ذلك قد أدت إلى إجراء مكالمات هاتفية بشكل غير مقصود عن طريق مستشعر القرب الموجود بالشاشة، كما لاحظ المستخدمون أيضًا انه يتم كتابة الحروف والأرقام والرموز بشكل عشوائي، بالإضافة إلى انه يتم اتخاذ لقطات للشاشة وفتح التطبيقات وحتى فتح الكشاف أثناء وجود الهاتف في الجيب والحقيبة.
وأضاف بعض المستخدمين أنهم قد شعروا أن هواتفهم تهتز في جيوبهم، كما لاحظوا أن الهواتف تسخن أكثر من اللازم ويتم استنزاف البطارية بشكل سريع.
وعلى الرغم من أن منتدى Samsung U.S مدرك بهذه المشكلة، إلا انه لم يتم الاستجابة إليها حتى الآن، ولكن يبدو أن شركة سامسونج تعمل على تحديث جديد لحل جميع هذه المشكلات.
المصدر
هذا الموضوع مشكلات جديدة ظهرت بمجموعة Galaxy S10 تتعلق بتقنية اللمس والبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.