شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تجرى اتصالا هاتفيا بمصابين من رعاياها فى هجوم نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف اتصالا هاتفيا بالجريحين العراقيين أديب سامى وحازم عبدالكريم اللذين أصيبا بالهجوم على المسجدين فى نيوزيلندا، للاطمئنان على صحتهما، والوقوف على احتياجتهما.

وأفادت قناة (الإخبارية) العراقية بأن وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم كان قد وجه السفارة العراقية فى أستراليا بإرسال وفد دبلوماسى إلى نيوزيلندا، للاطلاع عن كثب على أوضاع العراقيين وتقديم المساعدة المباشرة لهم.

يذكر أن مسلحا أستراليا يدعى برينتون تارانت يبلغ من العمر 28 عاما، اقتحم مسجدين بنيوزيلندا أول أمس الجمعة، وقتل العشرات من المصلين وأصاب آخرون.