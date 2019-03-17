السعودية تنشئ مركز حرب جوي بالمنطقة الشرقية

وذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، إن المملكة أعلنت إنشاء مركز حرب جوي، يكون مقره في المنطقة الشرقية.
وتعتبر المنطقة الشرقية من أكبر مناطق المملكة مساحة، ويصل تعداد سكانها إلى حوالي 5 ملايين نسمة، وتطل على الخليج، وتجاور العراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان.
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