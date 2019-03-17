السعودية تنشئ مركز حرب جوي بالمنطقة الشرقية

وذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، إن المملكة أعلنت إنشاء مركز حرب جوي، يكون مقره في المنطقة الشرقية.

​وتعتبر المنطقة الشرقية من أكبر مناطق المملكة مساحة، ويصل تعداد سكانها إلى حوالي 5 ملايين نسمة، وتطل على الخليج، وتجاور العراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان.