شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ألقت شرطة محافظة حوطة بني تميم، القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول وكانا يحملان أسلحة نارية ويتباهيان بها بين أقرانهما، غير مهتمين بعواقب ذلك وخطورته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شرطة حوطة بني تميم، أسفرت عن كشف هوية الشابين والقبض عليهما، مبيناً أنهما مواطنَين في العقد الثاني من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد وجه بالقبض على الشابين عقب انتشار المقطع، وشدد على تطبيق الإجراءات النظامية بحقّهما والتعامل معهما بحزم وفق نظام الإجراءات الجزائية.