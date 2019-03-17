انت الان تتابع ارتفاع ضحايا الأردن في حادث نيوزيلندا إلى 4 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن عدد الأردنيين الذين قضوا بالهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيريش بنوزيلندا ارتفع إلى 4 قتلى، بالإضافة إلى 5 جرحى في المستشفيات لتقلي العلاج اللازم. وأكد مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، أن «عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزلندا قد ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وتم إبلاغ ذويه»، مشيرا إلى وجود خمسة مصابين يتلقون العلاج، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

كانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أمس الجمعة، أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، أسفر عن مقتل أحد مواطنيها وجرح 8 آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة: «استشهاد مواطن أردني، وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على

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