انت الان تتابع «انتهت اللعبة».. ضربتان لبوتفليقة مع اختلاف الشعارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مع استمرار انتفاضة الجزائريين ضد النظام، أبدى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم مزيدا من المؤشرات لتخلي بعض مسؤولي الحزب عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

"جمعة الفصل" كان هذا عنوان الجمعة الرابعة من الانتفاضة التي تشهدها الجزائر منذ ما يقرب من شهر، والمستمرة حتى الآن رغم قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتراجع عن خوض السباق الرئاسي المقرر انطلاقه في أبريل المقبل. احتجاجات الأمس تعد أول رد على قرار الرئيس بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، وتشكيل هيئة وطنية لكتابة دستور جديد للبلاد تحت رعايته، حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات في قلب العاصمة الجزائرية للجمعة الرابعة على التوالي؛ للمطالبة بتنحي بوتفليقة وعدم تأجيل الانتخابات. وهناك من رأى أن الأعداد كانت بالملايين.

العديد من الأحزاب والشخصيات المعارضة لقرارات بوتفليقة عدَّت ذلك تعديا على الدستور، وتمديدا غير قانوني لعهدته الرئاسية التي تنقضي رسميا في 28 من الشهر المقبل. كما دعت إلى مواصلة الحراك الشعبي حتى رحيل النظام الحالي، رافضين ما عدوه تمديدًا للرئيس، كما رفض المتظاهرون أي تفاوض أو اختيار ممثلين للحراك بتأكيد

العديد من الأحزاب والشخصيات المعارضة لقرارات بوتفليقة عدَّت ذلك تعديا على الدستور، وتمديدا غير قانوني لعهدته الرئاسية التي تنقضي رسميا في 28 من الشهر المقبل. كما دعت إلى مواصلة الحراك الشعبي حتى رحيل النظام الحالي، رافضين ما عدوه تمديدًا للرئيس، كما رفض المتظاهرون أي تفاوض أو اختيار ممثلين للحراك بتأكيد أنه عفوي. تحول الشعارات تحول الشعارات وخلال "جمعة الفصل" احتشد المحتجون في شوارع وميادين العاصمة بعد صلاة الجمعة، ولف الكثير منهم العلم الجزائري على ملابسهم، كما شهدت مدن أخرى تظاهرات، من بينها بجاية ووهران وباتنة وتيزي وزو، وتحولت شعارات المتظاهرين من "لا للعهدة الخامسة" إلى "لا للتمديد للعهدة الرابعة". الجزائريون يتأهبون للعصيان وعطلة إجبارية للجامعات وشكلت مسألة تأجيل الاستحقاق الذي كان مقررا في 18 من أبريل المقبل، أبرز العوامل التي زادت من احتقان الشارع؛ لأن ذلك يعني للمتظاهرين أن الرئيس مدد ولايته الرابعة، وهو أمر مرفوض بشدة، وهذا بالضبط ما تم تبليغه أمس، إلى كل المسؤولين من خلال المظاهرات التي جابت أغلب مدن البلاد.

ورأى العديد من المراقبين للشأن الجزائري أن نهاية النظام بدت قريبة، بعد أن خرج أمس ملايين المواطنين في كل أنحاء البلاد لمطالبة الرئيس بوتفليقة بالتنحي نهائيا عن الحكم، كما طالبوا رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي، ونائبه رمضان لعمامرة، بوقف كل الترتيبات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، تحسبًا للندوة الوطنية التي تريدها السلطة محطة لانتقال سلس للحكم لرئيس جديد، وفقا لـ"الشرق الأوسط". ردد المتظاهرون شعارات ترفض وجود بوتفليقة، كما أعربوا عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها، الإثنين الماضي. Advertisements وكانت أعداد المشاركين أكبر من الأسابيع الماضية في هذه الجمعة، التي يبدو أنها ستكون اختبارا لمؤيدي بوتفليقة ومعارضيه على حد سواء، خصوصا بعد قرارات الرئيس الأخيرة. كما تم وقف حركة المترو والنقل العمومي، ومنع الحافلات التي تقل أعدادا من الشباب؛ بهدف عرقلة وصولهم إلى وسط العاصمة الجزائر. بوتفليقة يصر على البقاء رغم غليان الشارع الجزائري

صب المتظاهرون غضبهم ضد بدوي ولعمامرة، وطالبوهما بالاستقالة، على أساس أن الحراك الشعبي يريد أن تنسحب كل الوجوه التي لها صلة بعهد الرئيس بوتفليقة. ضربتان لبوتفليقة ضربتان لبوتفليقة ومع اشتعال تظاهرات جديدة ضده، أمس الجمعة، أبدى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم مزيدًا من المؤشرات على تخلي بعض مسؤولي الحزب عن بوتفليقة.

وقال حسين خلدون، المتحدث السابق باسم الحزب، إن الرئيس الذي طال حكمه بات الآن "تاريخا"، مضيفا أن الحزب يجب أن يتطلع إلى الأمام، وأن يدعم تطلعات المتظاهرين المحتشدين في قلب الجزائر؛ لمواصلة الضغط على بوتفليقة حتى يتنحى. وبذلك ينضم خلدون إلى جبهة مسؤولين بارزين في الحزب الحاكم، انشقوا عن بوتفليقة علنًا. كما رأى وزير سابق كان يُعد من رجال بوتفليقة، أن الرئيس قد لا يتمكن من الصمود حال تصاعدت الضغوط ضده، قائلا: "انتهت اللعبة، ولم يعد أمام بوتفليقة غير التنحي الآن"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". انتخابات الجزائر.. إطاحة مفاجئة وانسحابات غير متوقعة

ويبدو أن بوتفليقة تعرض لضربتين، تمثلت الأولى في خروج الملايين وسط شوارع العاصمة والمدن المجاورة للمطالبة برحيله، هو ورموز نظامه، أما الأخرى فهي ظهور مؤشرات تبرز تخلي جبهة التحرير عن الرئيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «انتهت اللعبة».. ضربتان لبوتفليقة مع اختلاف الشعارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.