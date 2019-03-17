فيديو وصور| مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في عملية فدائية بالضفة المحتلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

في عملية مركبة وقعت قرب مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل إسرائيليين وإصابة 6 بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن عملية مركبة (إطلاق نار، وطعن) وقعت قرب المستوطنة، مشيرا إلى أن المنفذين انسحبوا من المكان بعدما استلى أحدهم على سلاح أحد الجنود خلال عملية إطلاق النار.

وفي تفاصيل العملية، قالت مصادر عبرية إن شابا وصل إلى مستوطنة ارئيل، وطعن جنديا وسيطر على سلاحه، من ثم أطلق النار باستخدام السلاح المسيطر عليه على مجموعة من الجنود أصاب منهم 4، بينهم إصابات خطيرة.

ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية العملية بالقاسية جدا مشيرة إلى أنها "تمت بتوجيه من قطاع غزة".



وتجري قوات الاحتلال عمليات تمشيط بحثا عن منفذ العملية، في الوقت الذي أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابات في جميع المستوطنات في الضفة الغربية.

كما أغلق الاحتلال مداخل قرى حارس، وكفل حارس، ودير استيا، ومردة، وجماعين بعد عملية إطلاق النار بـ"ارئيل" بحثا عن منفذ العملية.

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