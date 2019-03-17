الولاية الخامسة ما تزال تشعل الشارع.. ما خيارات بوتفليقة لتهدئة الجزائريين؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 22 يوما من الاحتجاجات، ورغم خروج قرارات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتهدية الشارع الغاضب، لم تتوقف التظاهرات الرافضة للولاية الخامسة.

الاحتجاجات التي لم يستطع الرئيس بوتفليقة إيقافها، جعلت السلطة الجزائرية في مأزق ربما يضع بلد المليون شهيد أمام فوهة بركان.

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".

ورغم التعبئة الضخمة للجزائريين في مليونية الجمعة، فإن حركة الاحتجاج ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تضعف، بل هي في تصاعد مستمر، ولم تنجح كل "العروض" التي قدمها في إيقاف الاحتجاجات، فماذا يمكن أن تقدم السلطة لتهدئة الشارع؟ وهل يقبل الجزائريون تلك السيناريوهات؟

وقبل ساعات، أبدى المتظاهرون موقفا واضحا رافضا لاقتراح الرئيس بوتفليقة الأخير بتأجيل الانتخابات، وهو ما يعني عمليا تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل 2019.

مراقبون يرون أن حيلة عدم الترشح لولاية خامسة بهدف تمديد الرابعة لم تنجح، والتضحية برئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية كبيرة أبعد عن أن تكون كافية.

أما خيار الاستعاضة عنه برجل آخر من "النظام" -وهو نور الدين بدوي وزير الداخلية منذ عام 2015 الذي فرضت الشرطة تحت قيادته الحظر الصارم للتظاهر في الجزائر العاصمة فهو لم يطمئن الجزائريين.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، وعد بدوي بتعيين كفاءات تكنوقراط من "المهارات الشابة من رجال ونساء" الجزائر.

لكن العثور على "وجوه جديدة" في السياق الحالي قد يكون أمرا صعبا، فما الذي سيجنيه "التكنوقراط الشاب" من خلال العمل مع سلطة منبوذة في حكومة ستكون حياتها "قصيرة"، وفقا لاعتراف رئيس الوزراء؟

وبالتالي، فإنه من غير المؤكد أن يكون تشكيل حكومة شباب كافيا، فالمتظاهرون يطالبون "بتغيير جذري وليس تغييرا للدمى" كما كتب أحدهم على لافتة خلال مظاهرة أمس الجمعة.

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ولم يتغير المطلب الأساسي منذ بداية المظاهرات، وهو رحيل بوتفليقة ومحيطه و"النظام".

لقد دفع الجزائريون السلطة خلال ثلاثة أسابيع إلى آخر تحصيناتها، وهم الذين عانوا لفترة طويلة من صدمة "العشرية السوداء" للحرب الأهلية (1992-2002) والتخويف بالفوضى من قبل النظام، وأصبحت المظاهرات عبارة عن احتفالات عائلية رائعة.

أما بالنسبة لخيار القمع، فقد أصبح من الصعب تصور اللجوء إليه، والحشود الضخمة تجاوزت في مناسبات عدة ما يمكن للشرطة مواجهته.

وكان بوتفليقة أعلن، يوم الاثنين الماضي، جملة قرارات شملت تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدوله عن خوض السباق الرئاسي.

أيضا، الرئيس الجزائري كان بعث برسالة أولى في العاشر من فبراير، كشف فيها عن نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، قبل خروجه برسالة ثانية الاثنين الماضي ، نفى فيها نية الترشح أصلًا، معلنًا سلسلة قرارات مثيرة للجدل.

وتعتبر المعارضة أن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد يعد تمديدًا لولاية بوتفليقة بحكم الأمر الواقع.

وتشهد الجزائر، منذ أسابيع، مظاهرات حاشدة ينظمها محتجون ضد الفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش والمحاربون القدامى.

وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة، والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود.