- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
هددت جماعة "أنصار الله" الحوثية السبت باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا ضدهم في اليمن.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي في صنعاء قوله: "أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو"، مضيفا أن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".
وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكدا إتمام ""إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلا".
وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقا للوكالة الفرنسية.
وسبق أن استهدف الحوثيون مدنا سعودية حدودية، وكذلك العاصمة الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.
المصدر: أ ف ب
شاهد أيضا: الرياض: تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بقضية مقتل خاشقجي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
فلسطين والاحتلال.. صراع الهوية والتراث
لا يقتصر صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض فحسب، بل أيضا على الرواية التاريخية والوجود والهوية. والتراث. هذا التقرير يحكي جانبا من القصة.سكاي نيوز عربية
-
الجزائر.. المتظاهرون يتمسكون بـ"رحيل بوتفليقة"
تظاهر مئات الآلاف في العاصمة الجزائرية، بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية. ويتمسك المتظاهرون بعدم تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة، في ظل إصرار السلطة على قيادة المرحلة الانتقالية.
Advertisementsسكاي نيوز عربية
-
تعزيزات كردية شرقي سوريا للقضاء على داعش
استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى منطقة الباغوز شرقي سوريا، في إطار سعيها لحسم المعركة مع تنظيم داعش وإجبار من تبقى من مسلحيه على الاستسلام.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.