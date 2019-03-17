دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters (صورة أرشيفية)الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي

هددت جماعة "أنصار الله" الحوثية السبت باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا ضدهم في اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي في صنعاء قوله: "أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو"، مضيفا أن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".

وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكدا إتمام ""إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلا".

وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقا للوكالة الفرنسية.

وسبق أن استهدف الحوثيون مدنا سعودية حدودية، وكذلك العاصمة الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.

المصدر: أ ف ب

شاهد أيضا: الرياض: تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بقضية مقتل خاشقجي