أردوغان يدعو لإنزال أشد العقوبة بسفاح نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة النيوزيلندية بإنزال "أشد عقوبة" برينتون تارانت منفذ اعتداء المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا، وعدم السماح له بالخروج من السجن لاحقا.

وقال أردوغان: "نعوّل على نيوزيلندا في محاسبة هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة أكثر من 49 إنسانا وإنزال أشد عقوبة به، فلا يمكن أن يفلت بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، فهذا أمر لا تحمد عقباه". © Umit Bektas

وأضاف: "الإرهابي هذا هدد أيضا بأنه سيأتي إلى اسطنبول ليهدم المساجد والمآذن... اسطنبول ليست نيوزيلندا يا عديم الشرف"!



وتابع: "منفذ الهجوم في نيوزيلندا زيّن أسلحته التي استخدمها في المجزرة بأسماء جميع أعداء الأتراك والمسلمين، وتاريخ حصار فيينا الثاني ورموز طغاة الحملات الصليبية".

كما أشار أردوغان إلى أن "القاتل سبق وجاء إلى اسطنبول لثلاثة أيام، وزارها مرة أخرى لـ40 يوما، ويجري الآن التحقيق في ذلك"، وتساءل "من هي الجهات التي لها صلة بهذا؟.. سنكشف ذلك".

وخلف الهجوم على مسجدي "النور" و"لينوود" في نيوزيلندا أمس الجمعة، أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين، في مجزرة هزت العالم.

المصدر: "الأناضول"

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