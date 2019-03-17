دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شائعات تشير إلى أن سامسونج هي المورد لشاشات OLED في هاتف P30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل والتسريبات التي تنشر حول إصدارات هواوي المميزة من سلسلة P30، حيث أكد تقرير جديد اليوم على أن سامسونج هي المورد لشاشات OLED في هاتف هواوي المميز P30 Pro.

بدأ العد التنازلي بالفعل لإنطلاق مؤتمر هواوي للإعلان عن هواتفها المميزة لهذا العام، وفي أحدث الشائعات التي انطلقت عبر تقرير جديد على شبكة الإنترنت، أشير إلى أن سامسونج هي المورد لشاشات OLED في هاتف P30 Pro.

كما أضاف التقرير إلى أن هاتف P30 سيأتي أيضاً بشاشة AMOLED من سامسونج، حيث ترتكز هذه الشائعات الجديدة على معلومات نشرت على Weibo تؤكد على عقد إتفاق بين هواوي وسامسونج لتورد الأخيرة شاشات OLED لهاتف هواوي المميز P30 Pro.

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كما أشارت التسريبات إلى وجود عدة أسباب أدت إلى تغيير هواوي لمورديها هذا العام، حيث تعد سامسونج أحد أهم الأسماء في صناعة الشاشات OLED لذا فإن منشآت الشركة مجهزة لتوريد وإنتاج ضخم لشاشة هاتف هواوي، كما أن إختيار شركة سامسونج لتوريد شاشات OLED سيدعم تسريبات أقل حول الإصدار المميز حتى الإعلان عنه.

أيضاً من المتوقع أن تتجه هواوي للبحث على أكثر من مورد لتفادي تعطل إنتاج شاشات OLED لهاتفها المميز P30 Pro، لتستعد العملاق الصيني لشحن الهواتف في الموعد الذي سيتم تحديده بعد الإعلان دون أي تأجيل للشحن أو تأخير في إطلاق الإصدارات الجديدة إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع شائعات تشير إلى أن سامسونج هي المورد لشاشات OLED في هاتف P30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.