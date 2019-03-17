دبي - بواسطة محمد فارس لعبة المزرعة Stardew Valley، والذي تم إصدارها في الأصل على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز عام 2016، بعد ذلك رأيناها تتدحرج على منصات التشغيل الأخرى، والتي كان آخرها نظام iOS وتحديدًا في أكتوبر من العام الماضي، ليأتي هذا اليوم ويتم الإعلان ورسميًا عن إتاحة لعبة Stardew Valley على نظام تشغيل أندرويد.
لذلك أصبحت تدعم اللع الآن معظم أنظمة التشغيل بما في ذلك ويندوز وأندرويد و iOS و إكس بوكس ون، وماك و لينكس وأخيرًا PS4 و Nintendo Switch، بدوره تأتي اللعبة على أندرويد بنفس الخصائص والأدوات، والهدف واحد وهو متمثّل في بناء مزرعتك من السفر، وذلك عن طريق عمليات البناء والاستثمار وحصد المحاصيل وتربية الثروبة الحيوانية وأكثر.
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فيما يخص سعر لعبة Stardew Valley، فهي غير مجانية، حيث تتوفّر للتحميل بسعر 7.99$، على أن يحصل المستخدم على التجربة الكاملة، وعدم إنفاق المزيد من الأموال فيها.
التدوينة بعد طول انتظار لعبة المزرعة Stardew Valley متاحة الآن على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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