شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغانى يتوجه للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين فى حكومته.

وأوضحت الرئاسة الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغنى سيلتقى مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم فى مجالات التعاون الثقافى والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغانى وولى عهد أبو ظبى.