الرئيس الأفغانى يتوجه للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين فى حكومته.
وأوضحت الرئاسة الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغنى سيلتقى مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم فى مجالات التعاون الثقافى والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغانى وولى عهد أبو ظبى.
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