محمد بن زايد ورئيس زيمبابوي يبحثان تطلعات البلدين الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد اليوم في أبوظبي - أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المتبادلة وتطلعات البلدين إلى مزيد من التقدم والتنمية.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهمّ البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة بتطوير علاقاتها مع جمهورية زيمبابوي، وتوسيعها في مختلف المجالات، لما يعود بالخير والمنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

فيما أعرب رئيس زيمبابوي، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات تعاونها معها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، خاصة في الجوانب الاستثمارية والتجارية والتنموية. مثمناً المبادرات الإنسانية والجهود الخيرة التي تبذلها الإمارات، في سبيل تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات في العالم.

وأقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، مأدبة عشاء للرئيس منانغاغوا والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة، ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وحضر اللقاء من الجانب الزيمبابوي، الفريق سيبوسيسوز، وزير الخارجية والتجارة الدولية، وميثولي نيكوبا، وزير المالية والتطوير الاقتصادي، ووينستون شيتاندو، وزير التعدين وتنمية المناجم، واللواء فيليب فاليريو سيباندا، قائد قوات الدفاع.

وكان ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس، في زيارة عمل للدولة، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

كما كان في الاستقبال.. أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويرافق الرئيس الزيمبابوي وفد يضم الفريق سيبوسيسوز وزير الخارجية والتجارة الدولية وميثولي نيكوبا وزير المالية وتطوير الاقتصاد ووينستون شيتاندو وزير التعدين وتنمية المناجم واللواء فيليب فاليريو سيباندا قائد قوات الدفاع.

(وام)