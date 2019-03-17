نيوزيلندا «المتحدة في الحزن» تشيع ضحايا «المسجدين»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن التعاطف الشديد مع نيوزيلندا عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف المصلين المسلمين يوم الجمعة الماضي في كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا.وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي إرنيستو أراووجو، عقد أمس في مقر وزارة الخارجية البرازيلية: «إننا نتعاطف جداً مع أصدقائنا في نيوزيلندا، حكومة وشعباً، عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في الساعات الماضية».وأضاف سموه: «إننا على يقين أن حكومة نيوزيلندا ستتخذ كل الخطوات المناسبة للتعامل مع هذا العمل الإرهابي، وندعم الحكومة النيوزيلندية في الخطوات التي تتخذها».وأكد سموه ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتطرف وضد استخدام التحريض والكراهية، وعلينا العمل معاً، بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو العرق.وقال سموه إن دولة الإمارات تحترم القانون الدولي وسيادة الدول والقيم الإنسانية، ونحن مع نيوزيلندا، ويجب علينا أن نقف متحدين.. مضيفاً: نسأل العلي القدير أن يمنح من فقدوا أقاربهم وأحباءهم في هذا العمل الإرهابي الشجاعة والسلام.من جهة أخر،ى أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة التصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم، وقال على «تويتر»: تسلط مذبحة نيوزيلندا الإرهابية الضوء على ضرورة التصدي ل«رهاب الإسلام» في العالم. وبالرغم من الحزن، فإن العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة.