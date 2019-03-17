محاضرات وفحوص طبية مجانية في «الغذاء الصحي والمرأة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

استعرض معرض «الغذاء الصحي والمرأة» الذي أقيم، أمس، في أبوظبي تحت رعاية هيئة الصحة في دبي، بدورته السابعة عشرة، أحدث الاتجاهات في مجال الصحة والأطعمة الصحية، إلى جانب المحاضرات الطبية، وإجراء الفحوص المجانية للزائرين للمعرض والذي زاد على 500 زائرة.

وقدمت استشارات مجانية حول الحياة الصحية، كما تم تقديم فحوص: السكري، ضغط الدم والجلوكوز والكولسترول في الدم، ‏والعيون،‎ إلى جانب المحاضرات الطبية التي قدمها الأطباء المتخصصون في مجالات طب الأسرة، وتضمن المعرض، عدداً من العروض والابتكارات في عالم الموضة، والمستحضرات الطبية التجميلية.

وجاء المعرض متزامناً مع يوم المرأة العالمي، ونظمته شركة «نيوتريما»، بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس للإخصاب، ومركز مستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، ومستشفى «ان ام سي» رويال للمرأة.

وشاركت مجلتا «كل الأسرة»، و«الصحة والطب»، اللتان تصدران عن «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، بجناح في المعرض، جذب الزائرات اللاتي اطلعن على نسخ من الإصدارات.

وقالت ريما جنحو، مديرة مجلة «الغذاء الصحي» ومنظمة الحدث: «إن النجاحات السابقة للمعرض دفعتنا إلى الاستمرار في إقامته؛ إذ إنه يستقطب أعداداً كبيرة من السيدات في مختلف المجالات».

من جانبها، قالت فرح العلمي، رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية: «حضر أطباؤنا في هذا المعرض من أجل تقديم الاستشارات الطبية المباشرة للسيدات، وقدموا محاضرات عن مرض هشاشة العظام، واضطرابات الأكل النفسية، والفحوص الطبية».