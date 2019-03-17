رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بإصلاح قوانين الأسلحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أمس السبت، بتشديد قوانين حمل الأسلحة، غداة اعتداء على مسجدين في كرايست تشيرتش ومقتل 49 شخصاً، شنّه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني.

وقالت أردرن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ولنجتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرتش، حيث حصل الاعتداء، إن «المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017». وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاماً كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحاً آخر. وقالت إن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أشد فتكاً، مشيرة إلى أن حظراً على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة. وأضافت: «مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير». وتابعت أردرن «يمكنني أن أخبركم شيئاً واحداً، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير».

وأكدت أيضاً أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهما الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بياناً أطلق فيه تهديدات. وقالت: «لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا»، مضيفة أن هناك تحقيقاً جارياً حول هذا الجانب. وتابعت: «سألت أجهزتنا (الأمنية) للعمل سريعاً لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردوداً».

ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أردرن وقال إنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة. وقال في بيان «أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرتش». وأبرز كاهيل «المفارقة المريرة» من أنّ منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري نفس الأسلحة في بلده.

وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاماً أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.

وقالت الشرطة العام الماضي إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف «عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا».

وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضاً مدير موقع منظمة (جان بوليسي)، «لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا». وأضاف أن عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

والبنادق شبه الآلية، المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها. لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قال السبت «أعتقد أنه يتعين توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماماً في نيوزيلندا وأستراليا». (وكالات)