51 ألف معاملة أنجزتها «العضيد» خلال 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

كشف طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، عن أن مراكز «العضيد» التي تم افتتاح خمسة فروع منها حتى الآن، تمكنت من إنجاز 51,760 معاملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية العمل بها في 16 ديسمبر 2018، مقارنة بحوالي 80 ألف طلب ومعاملة تم تسجيلها خلال 2018، وأنها جاءت لتسهيل تسجيل طلبات المتعاملين بعد أن كانت مكاتب الطباعة تقوم بتلك الخدمة من دون أن تكون لها ضوابط محددة، وكانت تفرض رسوماً بشكل عشوائي، فتلافت «العضيد» تلك السلبيات، وأصبحت الخدمة تتم فيها بشكل منظم وبرسوم واضحة ومعلنة للجميع.

وأكد المنصوري، خلال مؤتمر صحفي، عقد في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، أن المحاكم تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم وتسهيل وتبسيط الإجراءات لهم؛ حيث إن «العضيد»، تندرج ضمن الشركات التعاونية للمواطنين التي أشار إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين».

وأشار إلى أن محاكم دبي، توفر الخدمات بأعلى معايير الخدمات الحكومية المتميزة، وتضيف إلى ذلك تيسير وتوحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة؛ حيث إن مراكز «العضيد» عبارة عن مراكز طباعة معتمدة لدى محاكم دبي، تخدم المتعاملين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم شخصياً من دون تفويض أي جهة أو شخص، ويقتصر دور المراكز في تقديم الطلب فقط.

وطمأن المنصوري، المحامين الذين ساورتهم شكوك حول سحب اختصاصات مكاتب المحاماة ومنحها لمراكز «العضيد»، مشيراً إلى أن اختصاصات مكاتب المحاماة وحقوقها مصونة ومحترمة ولا تتصادم مع دور المراكز الجديدة، وأن المراكز تقدم خدمات مجانية ومخفضة لبعض الفئات، لاسيما العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأوضح أن نسبة سعادة المتعاملين في مراكز العضيد المنتشرة في إمارة دبي، وصلت إلى متوسط 91% خلال الربع الأول.

وأضاف أن المراكز تخضع لرقابة مستمرة من خلال إشراف مباشر من اللجنة المختصة في محاكم دبي لمتابعة طلبات القطاع الخاص للحصول على امتياز ترخيص مراكز الخدمة، وتم اعتماد عدد من المراكز المختلفة بعد التأكد من كفاءتها وقدرتها على توفير الخدمات بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة، إضافة إلى توفير مشرف من محاكم دبي يوجد بشكل يومي في المركز للإشراف على سير العمل، إضافة إلى أنه تم فتح قنوات تواصل عبر الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لتذليل الصعوبات وحل الإشكالات والرد على الاستفسارات ومتابعة الطلبات.

وأثنى المنصوري، على جهود فريق برنامج شور، الذي قدم للمتقاضين الاستشارات القانونية المجانية بتعاون أكثر عن «90» مكتب محاماة.