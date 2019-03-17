«زايد للإسكان» يبدأ صرف قروض المساكن بقيمتها الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أشاد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالخطط الجديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست القادمة، والتي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بميزانية قدرها 32 مليار درهم.

وأوضح خلال إحاطة إعلامية نظمها البرنامج في حي بطين السمر السكني، في رأس الخيمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة برفع قيمة سقف راتب مستحقي الدعم السكني من فئة المنح، من عشرة آلاف درهم، إلى خمسة عشر ألف درهم، جاءت في إطار جهود حكومة الدولة لإسعاد المواطنين ودعم جميع فئات المجتمع،وشرع البرنامج في تنفيذها لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

وثمن توجيهات القيادة الحكيمة باعتماد رفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية، من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم، كحد أقصى حسب قيمة المسكن.

وكشف الدكتور النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية، عن حزمة المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ، والمستقبلية، التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة. ويصل عدد المساكن الفردية قيد التنفيذ عام 2019 إلى 10,746 مسكناً، بقيمة 6.98 مليار درهم، كما ينفذ البرنامج 1990 مسكناً، ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 2.7 مليار درهم.

وأشار النعيمي إلى أن المشاريع الإسكانية المتوقع تسليمها خلال العام الحالي، وحتى العام 2025، تضم 17873 مسكناً فردياً، بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً، ضمن مشاريع الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم.

وأضاف أن البرنامج ينفذ حالياً ثلاثة أحياء سكنية في عجمان ودبي ورأس الخيمة، وهي حي المنتزي في عجمان ويضم 761 مسكناً، بقيمة مليار درهم، وحي التسامح السكني في دبي، ويضم 341 مسكناً بقيمة 450 مليون درهم، ومن المتوقع تسليمه في العام المقبل، وفي رأس الخيمة ينفذ البرنامج حي بطين السمر السكني في مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً، بقيمة 1.25 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة البرنامج، إن هناك تسعة مشاريع سكنية ضمن مشاريع المجتمعات الحيوية المتكاملة المرافق والمستقبلية، وهي حي السيوح 16 السكني في الشارقة، ويضم 818 مسكناً، بمليار درهم، كما سينفذ البرنامج حياً سكنياً آخر في الشارقة بمنطقة العوينات، يضم 235 مسكناً، بقيمة 298 مليون درهم، وفي دبي ينفذ البرنامج حي العوير السكني، ويضم 248 مسكناً، بقيمة 330 مليون درهم، ومن المتوقع تسليم جميع هذه المشاريع في العام 2022.

وأضاف أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مشاريع سكنية أخرى، سيتم تسليمها في عامي 2024 و2025 بدبي.