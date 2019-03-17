شرطة الشارقة تناقش سياسة الحوافز والموازنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثالث للجنة العليا الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، لعام 2019م الذي عقد بمقر إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين ومديري الإدارات، وأعضاء اللجنة بالقيادة. وتطرق الاجتماع إلى القرارات والتوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع الثاني للعام الجاري، والوقوف على ما تم إنجازه منها وعلى رأسها المشاريع المستقبلية للقيادة، والاطلاع على آخر المستجدات الإدارية، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

كما استعرض الاجتماع تخطيط موازنة عام 2018م المقدمة من قبل إدارة الشؤون المالية، ومناقشة سياسات الحوافز وتقييم الكفاءات التي قدمتها إدارة الموارد البشرية، كما تعرف الحضور على الترتيبات الخاصة بالأنشطة المعدة خلال شهر رمضان المبارك المقبل من قبل إدارة الشرطة المجتمعية، وناقش الاجتماع بعض النقاط التي تعزز من الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في تحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع، وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة.

وفي الختام كرم اللواء الشامسي إدارات مراكز شرطة خورفكان، والغرب، وواسط الشاملة، لحصولها على أفضل التقييمات الخاصة بمشروع المتعامل السري، كما قام بتكريم متقاعدين من مرتب شرطة الشارقة، مقدماً لهما شكر القيادة على جهودهما التي بذلاها خلال فترة عملهما.