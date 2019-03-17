الشارقة تنضم إلى معايير المدن الابتكارية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نظم «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، منتدى للابتكار، عُقد بمقر «مجلس اللوردات» في البرلمان البريطاني، في العاصمة لندن، بالتعاون مع الحكومة البريطانية.

وأُعلن، خلال المنتدى، عن إطلاق تقرير «المدن الابتكارية العالمية»؛ لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية للاقتصادات الابتكارية، كما يعد دليلاً معيارياً لأفضل الممارسات العالمية للمدن الذكية، ذات الريادة في النهج الابتكاري المستقبلي، وإعلاناً عالمياً عن بدء «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بانضمامه لمنظومة هذه المعايير العالمية ل«المدن الابتكارية»، ومؤشراً لهذه المعايير في المنطقة؛ من خلال تطويره إلى مدينة ابتكارية عالمية المستوى؛ ليكون مركزاً للاختبار والابتكارات التكنولوجية، وعرض أحدث التقنيات الإبداعية، كما يعد هذا التقرير خريطة طريق، ونهجاً يسير عليه المجمع خلال المرحلة المقبلة.

تضمن المنتدى عدة جلسات عمل، بدأت باجتماع الطاولة المُستديرة للمديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة؛ تمثل باستعراض فرص الاستثمار في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» أمام بعض كبرى الشركات في المملكة المتحدة؛ حيث ترأس هذه الجلسة مايكل بير، عمدة لندن السابق، واللورد كليمنت جونز، وكان من بين الحضور: نقولا ييتس أوبي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيوتشر سيتيز»، بحضور ممثلين عن حكومة الشارقة، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، وتحدث مايكل- خلال الجلسة- عن مشاريع التعاون مع الشارقة، والدور الذي تلعبه مؤسسة «كتابولت» في تطوير المدن الذكية العالمية، كما قدم بعض الأفكار والاقتراحات؛ من أجل تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين.

واستعرضت مجموعة من الشركات المبتكرة من المملكة المتحدة منتجاتها وابتكاراتها؛ لبحث فرص انضمامها ل«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»؛ ومنها: شركة «JCB»، كممثل عن تطوير منظومة التكنولوجيا المالية من شركة «ماستركارد»، شركة «بوش»؛ وهي شركة متخصصة في تنقية الهواء، شركة «CTO»؛ وهي شركة مطورة في المجال البيئي، وشركة «هالما»، «ريفر ستون انيرجي» المتخصصة في الطاقة، و«مجموعة بولي بايب»، وغيرها من الشركات المتخصصة في حلول الأبنية الذكية وتقنيات جمع البيانات وتجارب الواقع الافتراضي.

مركز عالمي رائد

وحول الشارقة كمكان للاستثمار والابتكار، استعرض الشيخ فاهم القاسمي، المقومات التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتي تخولها لأن تكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال، ورؤيتها نحو تعزيز مكانتها في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ لتصبح واحدة من بين المدن الذكية على المستوى العالمي؛ حيث تحدث الشيخ فاهم القاسمي عن العلاقات الاستراتيجية، التي تربط الشارقة بالمملكة المتحدة، وكيفية تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المجال الابتكاري والمعرفي.

وتحدث حسين المحمودي عن رؤية وأهداف المجمع؛ الرامية إلى توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار؛ للارتقاء بمكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية في مجال البحوث والتكنولوجيا؛ لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة؛ من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ للقيام بالأنشطة الاستثمارية.

وتطرق إلى المقومات الاستثمارية، التي يتمتع بها المجمع، إضافة إلى المزايا والتسهيلات، التي تخوله بأن يكون وجهة مفضلة للمبتكرين والشركات البريطانية ومن العالم أجمع، كما استعرض خلال عرض تقديمي، أهداف المجمع ورؤيته، والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة؛ لترسيخ إمارة الشارقة كعاصمة للتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ من خلال خطة استراتيجية طموحة للجامعة الأمريكية في الشارقة، كان أحد بنودها: دعم البحث العلمي عن طريق «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وأن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية، وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين وخريجي الجامعة الأمريكية.

وقال: «اتخذنا من خلال علاقاتنا مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجاً في البحث والتطوير؛ كجامعات: كامبريدج؛ وأكسفورد؛ وامبريال كوليج، لإيجاد بيئة بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا؛ وهي: تكنولوجيا المياه؛ الطاقة المتجددة؛ تكنولوجيا البيئة؛ تكنولوجيا المواصلات؛ تكنولوجيا المعلومات؛ والتصميم الصناعي والعمارة».

إنجازات المجمع وخططه المستقبلية

وتم اطلاع الحضور على النهج الذي يسير عليه المجمع، والخطوات التي يتبعها في مسيرته نحو تحقيق التقدم والنجاح المطلوب، متحدثاً عن أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية، وأهم الشركات العالمية، التي تعمل ضمن المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى مجالات الحياة؛ لتسهيل حياة البشرية، ومن أجل مستقبل مستدام؛ عبر الاستخدام الأفضل للمصادر الطبيعية، باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية، لما سيحصلون عليه من التسهيلات والمحفزات الاستثمارية المميزة؛ ومنها: الموقع الجغرافي لإمارة الشارقة؛ وسهولة الوصول إلى كافة الأسواق في المنطقة؛ إضافة إلى موقع المجمع الوسطي؛ حيث يتيح سهولة الوصول لكافة المرافق الحيوية واللوجستية في الإمارة وفي الدولة؛ إلى جانب البنية التحتية ذات المواصفات والمقاييس العالمية.

كما تضمن المنتدى، جلسات حوارية والعديد من المداخلات، التي ألقاها: الشيخ فاهم القاسمي؛ وحسين المحمودي؛ ونيكولا ييتس أوبي، الرئيس التنفيذي ل«كتابولت» بمشاركة ممثلين عن الحكومة البريطانية، وتركزت حول كيفية وأهمية تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والمدن الذكية بين الحكومة البريطانية وإمارة الشارقة، والترويج لإمارة الشارقة كعاصمة إقليمية للابتكار والبحوث والتطوير في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانتها في هذا المجال، وكيف يمكن للشركات البريطانية الرائدة في مجال التكنولوجيا والبحث والابتكار والمعرفة أن تسهم في ذلك؛ من خلال الاستثمار وبدء أعمالها التجارية في الشارقة.

وتناول المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، التي تركزت حول الاستثمار المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال البحث والتطوير، وتحسين تبادل الخبرات في مجال الابتكار؛ بهدف إقامة روابط اقتصادية وتجارية مشتركة، وكيفية الاستفادة من «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» كحاضن مفضل للاستثمارات التكنولوجية الابتكارية، كما أوصى المنتدى، بضرورة المشاركة في الحوارات والمحافل الإقليمية والعالمية حول الابتكار والتكنولوجيا، والاستفادة من تجارب المدن الذكية العالمية؛ ليكون المجمع منصة مثالية للباحثين والأكاديميين، وبيئة مثالية للابتكار في الشارقة.

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الابتكار ومدن المستقبل

استضاف «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بنجاح عدة فعاليات؛ منها: فعاليات الندوة المشتركة للحكومة البريطانية وإمارة الشارقة حول الابتكار ومدن المستقبل؛ إذ تم تنظيم ورشة عمل بعنوان: «برنامج رواد الابتكار»، بحضور ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية في الشارقة، ونخبة من الشخصيات القيادية والعلمية ورواد الأعمال والخبراء؛ لإكسابهم المهارات الابتكارية الأساسية في عدة مواضيع؛ مثل: تكنولوجيا البيانات وإنشاء العناوين وتكنولوجيا الإنترنت وغيرها من المواضيع.

كما عقدت ورشة عمل بعنوان: «الشارقة تبتكر: نحو وجهة عالمية للإبداع»، بمشاركة ممثلين عن الحكومة البريطانية، وحكومة الشارقة، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وهدفت إلى الترويج لإمارة الشارقة كعاصمة إقليمية للابتكار والبحوث والتطوير في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانتها في هذا المجال، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان: «مستقبل الابتكار وإطلاق مشروع المدن الذكية»، التي عقدت في وقت سابق من العام الماضي؛ حيث حضرها عدد كبير من الخبراء، ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» هو إحدى مبادرات شركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية في الشارقة، ويعمل وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المُتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا؛ حيث يركز على محاور عدة؛ من بينها: تكنولوجيا المياه؛ وتكنولوجيا البيئة؛ والطاقة المتجددة؛ وتكنولوجيا المواصلات؛ وتكنولوجيا المعلومات؛ والتصميم الصناعي والعمارة، كما يعمل على دعم الصناعات الوطنية، التي تندرج تحت هذه المحاور.

ما يميزه وجوده في مدينة جامعية متكاملة وشاملة؛ حيث إن في هذه المدينة الجامعية جامعات عدة، تضم أكثر من 47 ألف طالب وطالبة، وفيها أيضاً ما يزيد على 2000 أكاديمي من حملة درجة الدكتوراه؛ حيث إن المجمع يتعاون مع هيئات ومؤسسات بحثية عديدة في مجال الابتكار، وطبقت الكثير من التجارب مع هيئات ومؤسسات علمية وأكاديمية وبحثية عالمية على صعيد العالم؛ وبذلك سيصبح المجمع في البحث العلمي على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

مقومات الاستثمار

استعرض مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في جلسة حول ممارسة الأعمال التجارية في الشارقة، مقومات الاستثمار في الشارقة؛ باعتبارها وجهة استثمارية وتجارية وسياحية مميزة، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» في تسهيل الشراكات، وربط المستثمرين والشركات ورواد الأعمال بالفرص المناسبة، وخاصة تلك الاستثمارات المتخصصة بالاستثمار المعرفي والتكنولوجي.

المشاركون في المنتدى

شارك في منتدى الابتكار وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في حكومة الشارقة، تقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، إلى جانب حسين المحمودي الرئيس التنفيذي ل«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية في الشارقة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة البريطانية، وأعضاء من مجلس اللوردات، ومديرين تنفيذيين لبعض كبرى الشركات البريطانية، كما حضر المنتدى أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة.