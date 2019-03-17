شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصا على الأقل إثر انفجار لغم من مخلفات داعش شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 13 شخصا على الأقل معظمهم من النساء وأصيب نحو 20 آخرون نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة كانت تقلهم في بلدة هريبشة ببادية الشامية في ريف دير الزور شمال سوريا.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية الليلة، مشيرة إلى أن مسلحي داعش اختطفوا العشرات من الرجال وجنودا يتبعون للنظام السوري من البادية أثناء رحلة البحث عن الكمأن

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت السبت تباطؤ العمليات العسكرية ضد آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوز شرق دير الزور جراء احتجاز التنظيم لـ 300 مدني وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وأفادت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية بسقوط قتلى وجرحى جراء ثلاث هجمات انتحارية نفذها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش بمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات.