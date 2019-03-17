شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

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كما توقعت نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق (الجوف، القصيم، ونجران).

وحذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، والباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف، غدا الأحد.