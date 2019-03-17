شكرا لقرائتكم خبر عن هل رمز «5G» بأجهزة المودم يعني دعمها «الجيل الخامس».. خبير تقني يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إن كلمة “فايف جي” التي توجد على أجهزة المودم في الأسواق لا تعني أنها تدعم تقنية الجيل الخامس مثلما قد يتبادر إلى الذهن.

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وأوضح الحمادي عبر تدوينة بحسابه الرسمي على موقع تويتر، أن كلمة “فايف جي 5G”، في المودمات والراوترات تعني أنها تعمل بموجة 5Ghz ما يعني 5 جيجا هيرتز، لكنها تكتب 5G لأجل التسويق.