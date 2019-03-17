شكرا لقرائتكم خبر عن هل رمز «5G» بأجهزة المودم يعني دعمها «الجيل الخامس».. خبير تقني يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إن كلمة “فايف جي” التي توجد على أجهزة المودم في الأسواق لا تعني أنها تدعم تقنية الجيل الخامس مثلما قد يتبادر إلى الذهن.
وأوضح الحمادي عبر تدوينة بحسابه الرسمي على موقع تويتر، أن كلمة “فايف جي 5G”، في المودمات والراوترات تعني أنها تعمل بموجة 5Ghz ما يعني 5 جيجا هيرتز، لكنها تكتب 5G لأجل التسويق.
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