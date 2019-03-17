الان تتابع ترامب يتهم “جوجل” بتهمة خطيرة تخص الأمن القومي الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم، النار على شركة جوجل، متهما الشركة بمساعدة الصين وجيشها . وقال ترامب في تغريدة له: “تساعد شركة Google الصين وجيشها ، ولا تساعد الولايات المتحدة الرهيبة!، بينما الخبر السار أنهم ساعدوا الملتوية هيلاري كلينتون ، وليس ترامب …. وكيف حدث ذلك؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتهم “جوجل” بتهمة خطيرة تخص الأمن القومي الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.