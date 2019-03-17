فيديو: المرزوقي يدعو من إسطنبول إلى «هبّة أمة» تفاجئ العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، السبت، إلى "هبّة أمة" تكون لحظة من لحظات استعادة مقومات نهضة جبارة فاجأت العالم.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر "عرب المستقبل من أمة رعايا إلى أمة مواطنين"، الذي انطلق اليوم في مدينة إسطنبول التركية، ويختتم الأحد.

وقال المرزوقي في الجلسة الافتتاحة "ربما سينعقد في هذه المدينة (إسطنبول) سنة 2119، لقاء في الذكرى المئوية لإعلان إسطنبول، يجب أن لا يخلص أنه كان صرخة في وادٍ أتت بعد خراب البصرة، وإنما كان لحظة من لحظات هبّة أمة، استعادت كل مقومات نهضة جبارة فاجأت العالم".

وشدد على "الانخراط في الهبة الجبارة التي نراها بأم أعيننا كل ليلة على شاشات التلفزيون، ومهمتنا مرة أخرى، أن نعتبر أنفسنا لحظة من لحظات وعي هذا الحراك الجبار بنفسه، جزءا من سعيه لتوضيح رؤياه لنفسه، طاقة فكرية يجندها لتبلور الأحلام والأفكار والبرامج".

Advertisements

وأضاف "ثم أن نكون أدوات صالحة وفعالة لدفع مشروعه قدما، وذلك بالدعوة والعمل وخاصة بالانخراط في زمن الشعوب، لا زمن الأفراد، أي بالصبر الذي لا يفنى، والعزيمة التي لا تلين، والأمل الذي لا يخبو".

وتابع "اجتماعنا اليوم في هذه المدينة العظيمة (إسطنبول) التي تستضيفنا، لأننا لم نجد مدينة عربية واحدة نجتمع فيها كلنا بحرية وأمان، الموجة الأولى للربيع العربي التي جمعت الكثير منا ليست صدفة، وما ستليها من موجات ليست صدفة".

وأوضح المرزوقي أن "الهدف من هذا اللقاء أن نذكّر العالم، وأن نستحضر داخل ذواتنا المآسي المروعة التي يعيشها عشرات الملايين من العرب، لمزيد من استنهاض الهمم في مقارعة الفراعنة الجدد، وكلنا فخر وأمل باستفاقة المارد الجبار الذي هو إرادة الشعوب".

يجدر بالذكر أن المؤتمر يعقد بحضور قرابة 350 مشاركا، ويسعى إلى الخروج بميثاق، والتوقيع عليه من قبل الشعوب العربية، بتنظيم من "المجلس العربي" الذي يترأسه المرزوقي.