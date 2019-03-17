بريطانيا.. القبض على شاب دعّم مذبحة مسجدي نيوزيلندا على الإنترنت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ألقت الشرطة البريطانية في مقاطعة مانشستر الكبرى، اليوم السبت، القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمذبحة نيوزيلندا، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا.

وقالت الشرطة - في بيان أوردته "الأناضول" - إنّه تمّ إلقاء القبض على شاب (24 عامًا) من مدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر الكبرى بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الهجمات التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا.

وأضاف متحدث باسم الشرطة أنّ بريطانيا ستتخذ بما يسمح القانون، إجراءات قوية بينها الاعتقال والمحاكمة، في حالة تجاوز الأشخاص الحدود المسموحة لهم.

وتابع: "الوقت الحالي صعب على الجميع، وما حدث في نيوزيلندا جعل الكثيرين في حالة صدمة وقلق".

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وأمس الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي "النور" و"لينوود"، ما خلف أكثر من 50 قتيلًا وعددًا كبيرًا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.

ومثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم، بأنّ منفذ الهجوم الإرهابي برينتون هاريسون تارنت (28 عامًا)، كان يسعى لمواصلة الهجوم عند اعتقاله، موضحةً أنّه كانت بحوزته أسلحة في سيارته، معربة عن أسفها بأنه كان هناك أطفال بين ضحايا الهجوم على المسجدين.

وذكرت السلطات الأمنية، في وقتٍ سابق من اليوم أيضًا، أنَّ 39 مصابًا في الهجوم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 11 جريحًا في حالة حرجة.