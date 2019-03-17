"الخارجية" تثير الجدل برفضها اعلان اسماء الشهداء في نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

ترفض وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الإعلان عن أسماء الشهداء الأردنيين بمذبحة مسجدي نيوزيلندا، بعد ارتفاع عددهم إلى أربعة شهداء إضافة لأربعة مصابين. وتبرر وزارة الخارجية، في ردها على استفسارات الصحفيين حوا هذا الأمر، بأن "سياسة الوزارة هي عدم الإعلان عن أسماء المواطنين احتراما للخصوصية". لكن هذا التبرير أثار انتقاد الصحفيين جميعاً، ومع ذلك اعتذرت الوزارة مجددًا عن نشر الأسماء. وفتح سلوك الخارجية هذا، المجال لفتح الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المواقع الإلكترونية المحلية، وهو ما حصل بالفعل حينما أعلنت وسائل إعلام استشهاد الشاب عطا عليان، قبل إعلانه رسمياً لتتفاجأ عائلته بذلك صباح اليوم وتتلقى النبأ على وقع الصدمة. اقرأ أيضاً : الخارجية: ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين في هجوم نيوزلندا الى اربعة واستنكر صحفيون، رفض إعلان الخارجية أسماء الشهداء والمصابين في الفاجعة التي هزت العالم، سيما وأنها ارتكبت داخل مسجد ووقت صلاة الجمعة. وطالب إعلاميون بالإعلان عن أسماء الشهداء، وهو أمر سيقابل بتقدير من قبل عائلات الشهداء والجرحى فهذا حادث آلم كل بيت أردني.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي هجوم بالمطارق خارح مسجد في لندن بعد ساعات من الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش بنيوزيلندا، أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح، شن متطرفون هجوما على أحد المصلين خارج مسجد في لندن. سكاي نيوز عربية

تسلسل زمني لتطور المظاهرات في الجزائر تطورت المظاهرات في الجزائر على مدار الأسابيع القليلة الماضية. فقد بدأت الاحتجاجات في 22 فبراير الماضي، وأخذت تتصاعد شيئا فشيئا إلى حدا المطالبة برحيل النظام. سكاي نيوز عربية

غاز مسيل للدموع لمواجهة محتجين بالجزائر أفاد شهود عيان في الجزائر أن بعض مثيري الشغب، اندسوا وسط جموع المتظاهرين، واشتبكوا مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وأعلنت الشرطة اعتقال 75 شخصا بتهمة السرقة والعنف وتخريب الممتلكات. سكاي نيوز عربية 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقالوا في تعقيبهم على رفض الخارجية "ليس من الصحيح ان يلجأ الصحفي والاعلامي الى التقاط ما يتم نشره على سوشال ميديا طالما لدينا قنوات معنية وتتعامل مع الحدث وواجبها تسهيل عمل الصحفي". وخالف صحفيون، "سياسة الخارجية"، معتبرين أنه الضحايا شهداء , وليسوا متهمين او مجرمين او مرتكبي حوادث او مخالفين". وقالوا إنه "من الفخر الإعلان عن أسماءهم حيث انهم ارتقوا لمرحلة الشهادة، كما أن ذلك يُبدد وينفي أي شائعة حول ورود اي اسم مخالف للواقع".