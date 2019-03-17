شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يتهم إيران بإستخدام الحوثيين لزعزعة استقرار دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أن إيران تستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية من أجل زعزعة استقرار وأمن دول الجوار.

جاء ذلك في حديث له خلال ترؤسه لاجتماع ضم مستشاريه ونائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد هادي، في الاجتماع، أهمية الوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

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وقال: "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الحوثيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران".

وأضاف أن "إيران تستخدم الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار، وتحديدا المملكة العربية السعودية"، لافتا إلى أن نظام طهران يسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في السعودية.

وتابع الرئيس اليمني: "أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني".