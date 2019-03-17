شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تختطف مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطفت حركة حماس مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة، رأفت القدرة من منزله، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل، نقلًا عن التلفزيون الفسلطينى.

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