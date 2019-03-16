- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" قصفت خلال العملية تعزيزات للجيش، في حين قنص مقاتلو الجماعة ثمانية جنود، وأعطبوا آلية عسكرية في إحدى الكمائن.
وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني.
وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".
وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... "أنصار الله" تشن "عملية نوعية" على مواقع الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.