اليمن... "أنصار الله" تشن "عملية نوعية" على مواقع الجيش اليمني

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت 16 مارس / أذار، أن الجماعة شنت عملية وصفتها بالنوعية من مسارين على مواقع للجيش اليمني في منطقة حريب بمديرية نهم.

وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" قصفت خلال العملية تعزيزات للجيش، في حين قنص مقاتلو الجماعة ثمانية جنود، وأعطبوا آلية عسكرية في إحدى الكمائن.

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".