وفاة توفيق الواعي أحد دعاة الإخوان عن عمر يناهز 89 عاما

إسطنبول/ الخليج 365

توفي، السبت، بالكويت، الداعية الإسلامي توفيق الواعي، أحد أعلام دعاة جماعة الإخوان المسلمين، عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت حفيدته خديجة العدوي، عبر فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله جدي الحبيب الدكتور توفيق الواعي".

بدوره نعى يحيى إسماعيل حبلوش، رئيس جبهة علماء الأزهر بمصر (غير حكومية)، الواعي، قائلا إن "الجبهة تحتسب علما من أعلامها توفيق الواعي الذي وافته المنية بالكويت ويدفن هناك".

والواعي المولود بمصر عام 1930 هو داعية إسلامي بارز وأحد أعلام دعاة الإخوان في العالم.

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تخرج الواعي من جامعة الأزهر، وتولى عدة مناصب في الأزهر وأخرى مرتبطة بالفقه والشريعة الإسلامية بالكويت بجانب عضويته في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ترأس الواعي سابقا قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة الكويت.

ووفق الموسوعة التاريخية للإخوان، صدر بحق الواعي عام 2008 حكم عسكري غيابي بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء للجماعة.

وله الكثير من المؤلفات الدينية والسياسية من بينها "الإخوان المسلمون- كبرى الحركات الإسلامية - شبهات وردود"، و"كبرى الجماعات الإسلامية الإصلاحية في العالم المعاصر.. جماعات، حركات، أحزاب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.