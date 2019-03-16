مدير المخابرات السوداني: قرارات البشير جاءت لحفظ الأمن

الخرطوم/ الاناضول

أكد مدير الأمن والمخابرات السودانية، صلاح عبدالله قوش، السبت، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني موخرا جاءت للحفاظ على أمن البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه بوفد الكونغرس الأمريكي، برئاسة قيتس بلراكسيس، حسب قناة الشروق المقربة من الحكومة.

وأضاف قوش أن قرارات البشير التي اتخذها مؤخرا، جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي، وتماسك الجبهة الداخلية.

وقدم مدير المخابرات بحضور نائب العلاقات الخارجية للبرلمان السودان "شرحا لأسباب ومآلات قرارات الرئيس البشير".

Advertisements

وأكد قوش للوفد الأمريكي على أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكن تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وفق ذات المصدر.

وبدأ وفد الكونغرس الأمريكي زيارة للبلاد، السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من الوزراء ومسؤوليين حكوميين.

وأعلن الرئيس عمر البشير، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارىء بالبلاد لمدة عام، واتبعها بأربعة أوامر للطوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شملت الأوامر "حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات".



ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير / شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.