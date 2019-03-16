مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب بـ #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي شخص مصرعه مساء اليوم وأُصيب أربعة آخرون بإصابات متعددة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، إثر حادث انقلاب على طريق جدة القديم.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان: “تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٤:٤٢ من عصر اليوم السبت بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في طريق جدة القديم عند الشركة العربية، وبه عددٌ من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي”.
وأضاف “بادومان” أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وأربع إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وتم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
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