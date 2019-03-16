انت الان تتابع وفاة ثالث أردني في هجوم نيوزيلندا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم نيوزيلندا

توفي مواطن أردني متأثرًا بإصابته في الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الأردن في الهجوم إلى 3 قتلى. ذكرت وكالة «عمون الأردنية» أن المتوفى هو عطا عليان، نجل مُشيّد مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، ونقلت الوكالة عن أحد أقرباء عطا قوله إنهم تلقوا خبر وفاته صباح اليوم من الخارجية الأردنية. جاء ذلك بعد إصابته هو ووالده محمد في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، أمس، واستقرت حالة والده بينما كانت حالته حرجة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، أمس الجمعة، أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، أسفر عن مقتل أحد مواطنيها وجرح 8 آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة: «استشهاد مواطن أردني، وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على

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