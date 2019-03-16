انت الان تتابع وفاة ثالث أردني في هجوم نيوزيلندا الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجوم نيوزيلندا
توفي مواطن أردني متأثرًا بإصابته في الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الأردن في الهجوم إلى 3 قتلى. ذكرت وكالة «عمون الأردنية» أن المتوفى هو عطا عليان، نجل مُشيّد مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، ونقلت الوكالة عن أحد أقرباء عطا قوله إنهم تلقوا خبر وفاته صباح اليوم من الخارجية الأردنية. جاء ذلك بعد إصابته هو ووالده محمد في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، أمس، واستقرت حالة والده بينما كانت حالته حرجة، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، أمس الجمعة، أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، أسفر عن مقتل أحد مواطنيها وجرح 8 آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة: «استشهاد مواطن أردني، وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، أمس الجمعة، أن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، أسفر عن مقتل أحد مواطنيها وجرح 8 آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة: «استشهاد مواطن أردني، وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا»، متابعًا: «مركز عمليات وزارة الخارجية، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أستراليا، يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة».
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم، الذي استهدف مسجدَين في نيوزيلندا، إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم، اليوم السبت. (التفاصيل)
اقرأ أيضًا: هؤلاء ألهموا «إرهابي أستراليا» لتنفيذ هجوم نيوزيلندا
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثالث أردني في هجوم نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.