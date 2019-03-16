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الان تتابع مصرع 7 وإصابة 13 إثر انهيار أرضي في الصين والان مع التفاصيل
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، وفقد 13 آخرين، إثر انهيار أرضي أسفر عن انهيار مبنيين سكنيين وحمام عام في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة شمالي الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذا الانهيار الأرضي وقع في مدينة لينفن بإقليم شانسي. وبحلول ظهر يوم السبت، تم إنقاذ تسعة أشخاص أحياءً من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت إن أكثر من 700 شخص بما في ذلك فرق خدمات الطوارئ كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ.
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