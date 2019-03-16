رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدى الحجاب بعد الحادث الإرهابى

كتبت: رشا المنيري

قامت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، بارتداء الحجاب الإسلامي، اليوم السبت، أثناء زيارتها لمركز للاجئين بمدينة كرايست تشيرش التي وقعت فيها مجزرة المسجدين.

ووصلت أرديرن، اليوم، إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز “كانتربري” للاجئين.

بدأت نيوزيلندا، اليوم، بدفن قتلاها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليًا وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين على يد متطرف أسترالي، فيما وصفته أرديرن بأنه عمل إرهابي.

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