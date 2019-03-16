شكرا لقرائتكم توجيه تهمة القتل إلى «جزّار» نيوزيلندا والحكومة تتعهد تشديد قوانين اقتناء السلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ويلينغتون - أ ف ب، رويترز | منذ ساعتين في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 20:55

وجّهت محكمة تهمة القتل الى الأسترالي برينتون هاريسون تارنت، منفّذ المجزرة التي طاولت مسجدَين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، موقعة 49 قتيلاً وعشرات الجرحى. في الوقت ذاته، تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تشديد قوانين حمل السلاح، بعد استخدم تارنت في جريمته أسلحة نصف أوتوماتيكية اشتراها في شكل قانوني.



ومثُل تارنت (28 سنة) أمام المحكمة الجزئية في كرايست تشيرش، مكبّل اليدين ومرتدياً ملابس السجن البيضاء، ووُجِهت إليه تهمة القتل. وسيبقى في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان (أبريل) المقبل، ورجّحت الشرطة أن يواجه اتهامات أخرى.

وأشار تارنت بأصابعه بعلامة «تمام» في شكل مقلوب، وهي إشارة تستخدمها جماعات المتطرفين البيض في العالم. وبثّ الجاني على «فيسبوك» تسجيلاً مصوراً حياً للهجوم، كما نشر «بياناً» على الإنترنت يندّد فيه بالمهاجرين ويصفهم بأنهم «غزاة».

وأفاد مكتب أرديرن بأن الجاني أرسل «بياناً» في رسالة إلكترونية، تضمّن عنواناً عاماً لرئيسة الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس البرلمان ونحو 70 منفذاً إعلامياً، قبل دقائق من الهجوم. وقال ناطق إن الرسالة لم تصف الهجوم تحديداً «ولم يكن هناك شيء في الفحوى أو التوقيت كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجوم».

وقُتل 41 شخصاً في مسجد النور، فيما أعلنت الشرطة أن 7 دقائق مرّت قبل أن يصل المهاجم إلى المسجد الثاني في ضاحية لينوود، حيث قُتل 7 أشخاص آخرين. واعتُقل تارنت في سيارة، ذكرت الشرطة أنه كان يحمل فيها عبوات ناسفة بدائية الصنع، بعد 36 دقيقة على الاتصال بها.

وأشاد مفوّض الشرطة مايك بوش بـ «شجاعة مطلقة» لشرطيين ومواطنين «وضعوا أنفسهم في خطر» لاعتقال الجاني. ووجّهت الشرطة تهمة التحريض الى شاب عمره 18 سنة، فيما لا يزال اثنان محتجزين.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها زارت بلدة غرافتون شمال سيدني، حيث نشأ ترانت، وتحدثت مع أفراد من أسرته، في إطار التحقيقات في الجريمة.

في السياق ذاته، أعلنت بلغاريا فتح تحقيق حول زيارة أجراها تارنت إلى البلد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كذلك قال مسؤول تركي إن منفّذ الاعتداء أجرى رحلات إلى تركيا، وفتحت سلطاتها تحقيقاً لتتبّع نشاطاته واتصالاته. وأضاف: «نعتقد بأن المشبوه تمكّن من زيارة دول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا (انطلاقاً من تركيا)».

ويقيم تارانت في دندين في ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وهو عضو في نادي بروس للرماية، وأفادت معلومات بأنه كثيراً ما كان يتدرب على إطلاق النار من بندقية شبه آلية خفيفة من طراز «إي آر-15».

وقال رئيس اتحاد الشرطة كريس كاهيل إن الأسلحة شبه الآلية التي استُخدمت في الهجوم على المسجدين، حُظرت في أستراليا بعد مجزرة بورت آرثر عام 1996، التي أوقعت 35 قتيلاً.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتل 6 فلسطينيين في كرايست تشيرش، فيما أكدت القاهرة مقتل 4 مصريين وعمان مقتل 4 أردنيين.

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ومعظم الضحايا من المهاجرين أو اللاجئين من دول مثل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان.

وقال عمر نبي، الذي قُتل والده الحاج داود نبي، أمام المحكمة في المدينة: «لا أدري كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر. الصفح سيستغرق وقتاً». وكانت عائلة نبي غادرت أفغانستان إلى نيوزيلندا في سبعينات القرن العشرين.

وشدد إبراهيم عبد الحليم، الذي كان يؤمّ المصلّين في مسجد لينوود لدى حصول الهجوم، على أن الاعتداء لن يغيّر من «الحب» الذي يكنّه المسلمون لنيوزيلندا. وأضاف: «كان يوماً سيئاً جداً، ليس لنا وحدنا، لكل نيوزيلندا». ووعد بأن المتطرفين «لن يقوّضوا ثقتنا» بالبلد، وزاد: «أولادي يقيمون هنا. نحن سعداء».

وزارت أرديرن مدينة كرايست تشيرش اليوم السبت، مرتدية غطاءً للرأس أسود اللون، والتقت ناجين وذوي الضحايا. وعانقت أرديرن أفراداً من الجالية المسلمة في مركز للاجئين، قائلة: «أنقل لكم رسالة حب ودعم نيابة عن نيوزيلندا».

وأشارت أرديرن قبل توجّهها إلى المدينة، الى أن «المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017»، لافتة الى أنه اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتَي صيد وسلاحاً آخر. وأضافت: «مجرّد أن هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني الى القول إن الناس يريدون أن يتغيّر ذلك. يمكنني أن أبلغكم شيئاً واحداً: قوانيننا حول الأسلحة ستتغيّر».

وذكرت أرديرن أن الجاني أسترالي «سافر فترات متقطعة إلى نيوزيلندا وبقي فيها فترات مختلفة»، مضيفة: «لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين فترة طويلة. كان متنقلاً، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يستقلّها، ومؤكد أنه كان يعتزم مواصلة هجومه».

وأعلنت فتح تحقيق، لأن المهاجم واثنين من المتواطئين المشبوهين المحتجزين «لم يُراقَبوا، لا هنا ولا في أستراليا».

وذكرت رئيسة الوزراء أنها تحدثت هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة الى أنه سألها كيف يمكنه أن يساعد. وأضافت أنها قالت له: «رسالتي كانت التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة».

وكان منفّذ المجزرة أشاد بترامب، ووصفه بأنه «رمز لإحياء الهوية البيضاء». لكن الرئيس الأميركي وصف الهجوم بأنه «مجزرة مروّعة». وسُئل هل يعتقد بأن النزعة القومية البيضاء تمثل تهديداً متزايداً في العالم، فأجاب: «لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن مجموعة صغيرة من الناس هي التي تعاني من مشكلات خطرة جداً».

ورحّب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، لافتاً الى «مفارقة مريرة»، مفادها أن تارنت ما كان ليشتري الأسلحة ذاتها في بلده، إذ تحظر أستراليا البنادق شبه الآلية. لكن رئيس وزرائها سكوت موريسون أوضح أن «سياق قوانين الأسلحة مختلف تماماً في نيوزيلندا وأستراليا».

وسعت نيوزيلندا سابقاً الى تشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية، لكن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد، عرقلا هذه الجهود. وهناك نحو 1.5 مليون قطعة سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها 5 ملايين فرد، لكنها بلد هادئ وآمن، ومعظم الشرطيين لا يحملون أسلحة.

الى ذلك، شددت الشرطة الأميركية إجراءات الأمن حول المساجد في الولايات المتحدة، فيما ندد مجلس الأمن بالهجوم على المسجدين في نيوزيلندا، ووصفه بأنه عمل «شائن وجبان».