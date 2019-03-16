شكرا لقرائتكم ضابط أميركي سابق يُقرّ بتجسّسه للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعتين في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 18:38

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ضابطاً سابقاً في وكالة الاستخبارات العسكرية أقرّ بتجسّسه للصين.



واعتُقل رون روكويل هانسن (58 سنة) في 4 حزيران (يونيو) الماضي، فيما كان في طريقه إلى مطار سياتل للسفر إلى الصين، ومعه وثائق دفاعية سرّية.

وأشارت الوزارة الى أن هانسن يتحدث اللغتين المندرينية والروسية بطلاقة، وأقرّ بأن عملاء في أجهزة الاستخبارات الصينية اتصلوا به عام 2014، وبأنه زوّدهم معلومات ذات طابع صناعي، في مقابل «مئات الآلاف من الدولارات».

وأضافت أنه سعى عام 2016 إلى تجنيد زميل له في الوكالة، لديه معلومات مثيرة لاهتمام الصينيين تتعلّق بـ «الاستعداد العسكري للولايات المتحدة» في منطقةٍ لم تذكرها. وعمد زميله إلى تنبيه رؤسائه، ثم ساهم في الإيقاع بهانسن، من خلال إعطائه المستندات المطلوبة. وذكرت الوزارة أن هانسن كان «يعلم أن هذه المعلومات يمكن أن تُستخدم ضد الولايات المتحدة ولمصلحة أمّة أجنبية».

وأقرّ هانسن بأنه مذنب بمحاولة نقل معلومات سرية إلى الصين، ما قد يؤدي إلى حكم بسجنه 15 سنة. وسيصدر الحكم في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل.

الى ذلك، تبادلت واشنطن وبكين انتقادات عنيفة خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة، في شأن «طريق الحرير الجديدة»، وهي مشروع صيني ضخم معروف رسمياً بمبادرة «الحزام والطريق»، يشارك فيه 123 بلداً ويستهدف إقامة طرقات وسكك حديد وموانئ في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى، باستخدام قروض صينية ببلايين الدولارات.

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وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة قرار حول أفغانستان، لكن التوتر بين بكين وواشنطن أرغم مجلس الأمن على التصويت من أجل تمديد موقت لمهمة الأمم المتحدة في هذا البلد، لستة أشهر بدل سنة.

وانتقد المندوب الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نصّ القرار «على رغم علاقاتها المحدودة جداً مع أفغانستان، ومشكلاتها المعروفة المتعلّقة بالفساد والمديونية والإضرار بالبيئة وقلة الشفافية». كما اتهم بكين بارتهان المفاوضات حول أفغانستان في الأمم المتحدة «بتركيزها على الأولويات السياسية الوطنية الصينية، بدل الشعب الأفغاني».

وردّ مساعد المندوب الصيني لدى المنظمة الدولية وو هايتاو معتبراً أن الاتهامات الأميركية «تتعارض مع الوقائع ومليئة بأفكار مسبقة». وأضاف: «إنها مبادرة تعاون اقتصادي تستهدف تحقيق نموّ وازدهار مشتركين، ولا علاقة لها باعتبارات جيوسياسية».

في كينشاسا، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلّف الشؤون الأفريقية تيبور نويج أن بلاده تريد أن تطرح نفسها بديلاً من الصين في القارة، أو نموذجاً مضاداً أكثر فائدة لدول جنوب الصحراء الكبرى.

وقال: «الأمر لا يتعلّق باستبدال الصينيين، لكنني أعتقد بوجوب أن تُتاح لأفريقيا الفرصة لاختيار (شركائها). النموذج الصيني يقضي بجلب عقد وتوقيعه وتصبح البلدان الأفريقية مدينة للشركة بخمسة بلايين دولار».

وتابع نويج، الذي يقوم بجولة تشمل أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون: «هناك نموذج آخر يُسمّى التمويل عبر الصناديق الخاصة التي لا تزيد من ديون البلاد».

وتابع: «كنت في أوغندا حيث ستشيّد شركة أميركية مصفاة لتكرير النفط، مستخدمة هذا النموذج، والحكومة الأوغندية مسرورة لأن ذلك لن يضيف شيئاً إلى ديونها». ولفت الى أن الشركات الأميركية «ستؤمّن وظائف، لأنها لا تجلب موظفيها معها لأي وظيفة لا تتطلّب مؤهلات قوية». وزاد أن الشركات الأميركية «توظّف أشخاصاً في المكان، وتنقل التكنولوجيا، ولا تشارك في الفساد، كما أنها تراعي البيئة».