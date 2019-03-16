شكرا لقرائتكم إثيوبيا: اختبارات الحمض النووي لضحايا الطائرة المنكوبة قد تستغرق 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس 2019 / 17:42

أديس أبابا - رويترز - أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم السبت أن اختبارات الحمض النووي التي تجرى على أشلاء 157 راكباً كانوا على متن الرحلة رقم 302 ربما تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.



وبدأ فريق من المحققين في باريس فحص الصندوقين الأسودين للطائرة «بوينغ 737 ماكس 8» التي تحطمت يوم الأحد الماضي بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان على متنها ركاب من أكثر من 30 جنسية.

وأفادت أوراق سلمتها السلطات إلى ذوي الضحايا في فندق «سكاي لايت» اليوم السبت بأن شهادات الوفاة ستصدر خلال أسبوعين، وبصرف دفعة أموال مبدئية لتغطية نفقاتهم الحالية. ويقول خبراء إن من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة، لكن سلطات الطيران في أنحاء العالم حظرت تسيير طائرات «بوينغ 737 ماكس».

وأوضحت بيانات الطائرة المنكوبة بعض التشابه مع ما حدث لطائرة من النوع ذاته تابعة لشركة «ليون إر» تحطمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقُتل كل ما كان على تلك الطائرة أيضاً وعددهم 189 شخصاً. وتحطمت الطائرتان بعد دقائق من إقلاعهما وعقب إبلاغ قائديهما عن حدوث مشاكل.